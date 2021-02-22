شكرا لقرائتكم خبر عن لبحث العملية التعليمية.. وكيل «تعليم شمال سيناء» يستقبل عضو مجلس نواب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إبراهيم أبوشعيرة، عضو مجلس النواب عن المحافظة، لمناقشة عدد من الموضوعات التي تهم العملية التعليمية.

وأكد «أبوشعيرة» على دعم أعضاء المجموعة البرلمانية لمجلسي النواب والشيوخ بشمال سيناء للقطاعات المختلفة وخاصة قطاعي التعليم والصحة، لما لهما من مردود كبير على التنمية المستدامة.

بدوره، استعرض «رضوان»، المشروعات التي يتم تنفيذها في قطاع التعليم، ومن بينها المدرسة اليابانية بالعريش والمدرسة الصناعية بوسط سيناء، مشيرًا إلى أن قطاع التعليم يشهد طفرة تنموية في المحافظة.