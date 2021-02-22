شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يُصدر كتاباً دورياً بشأن استكمال الدراسة وإجراء الامتحانات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الكتاب الدوري رقم 842 لسنة 2021، أنه تنفيذاً لما جاء بالكتاب الدوري رقم 1/2021 الصادر من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن استكمال الدراسة والتقييم بعد 20/2/2021، وكتاب نائب الوزير للتعليم الفني، بشأن إجراءات امتحانات الفصل الدراسي الأول بمدارس التعليم الفني للعام 2020 /2021، المتضمنين إجراء انعقاد الامتحانات للعام الدراسي 2020/2021، والفصل الدراسي الأول خلال الفترة من 27/ 2 /2021 حتى 11/ 3 /2021، لصفوف النقل مرحلة التعليم الأساسي والصف الثالث الإعدادي والثانوي العام والثانوي الفني.

كذلك التشديد على مدير مديرية التربية والتعليم، والإدارات التعليمية التابعة لها، بالتأكيد على عودة جميع المعلمين والعاملين بالمدارس للعمل طوال أيام الأسبوع خلال فترة الامتحانات من 27 فبراير حتى 11 مارس 2021، مع التأكيد على تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد المحافظ على ضرورة متابعة تطهير وتعقيم المدارس بصفة يومية، والتهوية الجيدة بالفصول الدراسية والمكاتب الإدارية والأماكن المغلقة، ومتابعة الالتزام بالتباعد الاجتماعي بالأماكن المغلقة وإرتداء الكمامة، وكذلك وضع الملصقات واللافتات الإرشادية للتوعية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وطرق الوقاية منه بالمدارس.

شدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات القروية، بالتنسيق مع مديري الإدارات التعليمية، لتقديم الدعم والتعاون اللازم لتوفير الهدوء والانضباط حول وداخل المدارس، وإزالة أية إشغالات ورفع الأكشاك بجوار المدارس، مؤكداً على مسئولي شركتي الكهرباء، ومياه الشرب والصرف الصحي، ضمان استمرار المرافق من كهرباء ومياه أثناء الامتحانات.

كما قرر المحافظ أن يتم العمل بالمدارس من يوم السبت وحتى الخميس أسبوعيا بواقع 6 أيام، اعتباراً من بدء الفصل الدراسي الثاني في 13 مارس 2021، على أن يتم منح المعلمين والعاملين بالمدرسة يوم راحة بدل السبت.