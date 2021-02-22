شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة القصير يتفقد محطة معالجة الصرف الصحي والأرض المخصصة للغابة الشجرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توجه اللواء عادل نصر رئيس مدينة القصير، إلى الكيلو ١٠ جنوب المدينة، وذلك لتفقد محطة معالجة الصرف الصحي والأرض المخصصة للغابة الشجرية، رافقه مدير الإدارة الهندسية ومدير التخطيط العمراني بالوحدة المحلية.

وأكد رئيس مدينة القصير أن مشروع الصرف الصحي يضم ٥ محطات رفع ومحطة معالجة وخطوط انحدار بطول ٨٥ كيلو متر وخطوط طرد بطول ٢١ كيلو متر.

وأوضح رئيس مدينة القصير أن الغابات الشجرية، تعد أحد المشروعات الكبرى التي تعمل عليها الدولة، مؤكدا أن المساحة المخصصة لإنشاء الغابة تبلغ 488.8 فدان.

وأضاف رئيس المدينة أن مشروعات الغابات الشجرية تهدف للاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالج، حيث يستخدم في ري تلك الغابات، و تستخدم أخشابها عمليات التصنيع المختلفة.