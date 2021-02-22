شكرا لقرائتكم خبر عن ختام فعاليات ورش عمل التحول الرقمي بمحافظة قنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أنه تم اختتام فعاليات ورش عمل التحول الرقمى والتى تم تنظيمها تحت إشراف كل من عماد عبدالله عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد للمحافظة و محمود حمدان وكيل وزارة المالية بقنا.

واوضح الداودى أنه تم تنظيم ٥ ورش عمل للتحول الرقمي وإعتماد إيصال السداد المميكن بالمراكز التكنولوجية بمجالس المدن وميكنة أنظمة الحسابات والمخازن والاستحقاقات وشئون العاملين من خلال فريق عمل التحول الرقمي برئاسة جهاد أبوالعزايم رئيس الإدارة المركزية للحاسب الآلي بقطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية وعضوية الدكتور محمد عبدالرحمن والأستاذ ماجد أبوالعلا مراقب مالي وزارة البحث العلمي والفريق المعاون وقد شارك في التنظيم والتفعيل فريق الدعم الفنى من المديرية المالية بقنا وممثلي المالية بديوان عام المحافظة.

وتقدم محافظ قنا بالشكر والتقدير لكل من شارك فى تنظيم ورش العمل والذي يواكب رؤية القيادة السياسية في ميكنة أجهزة الدولة ورؤية مصر ٢٠٣٠ مشددا على ضرورة متابعه عمليه التحول الرقمي داخل المحافظة والإبلاغ عن اى معوقات تعترض فريق الدعم الفني للعمل علي حلها بشكل فورى.