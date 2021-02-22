شكرا لقرائتكم خبر عن تتصدر التريند.. ما هي مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2021 ؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة المالية، في الساعات الماضية، بدء صرف مرتبات شهر فبراير 2021 للعاملين بالدولة، غدًا الثلاثاء.

وتصدّر موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2021 «التريند» عبر مُحرك البحث «جوجل»، والتي سيتم صرفها على أيام متتالية بداية من غدًا.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تقسيم العاملين بالوزارات والهيئات، على 3 أيام، بدءًا من يوم 23 فبراير يتم صرف المرتبات في 26 وزارة وهيئة، ثم بدء صرف مرتبات 17 وزارة وهيئة يوم 24 فبراير، ثم بدء صرف مرتبات 9 وزارات وهيئات وباقي الجهات الأخرى يوم 25 فبراير.

فيما شددت الوزارة على العاملين بالجهات الإدارية بعدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن مرتبات شهر فبراير 2021 ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، ومن ثم لا ينبغي التزاحم على تلك الماكينات ومراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.