شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «مياه القليوبية» يتفقد سيارات كسح جديدة دعمًا لمنظومة الصرف الصحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، دفعة جديدة من السيارات الجديدة لكسح المياه، فنطاس سعة 20 مترًا مكعبًا للمساهمة في الخدمات الشاقة من أعمال كسح ورفع مياه الأمطار.

وأضاف رئيس الشركة خلال تفقده السيارات الجديدة، أن الشركة تواصل جهودها لتقديم خدمة مميزة للمشتركين من خلال تطوير منظومة العمل بكافة فروع الشركة، مُؤكدًا جاهزية تلك السيارات للعمل، للحفاظ على الجهود التي تبذلها الشركة في تطوير مجالى الصيانة والتشغيل.

وأكد مجاهد أن الشركة تسعى دائمًا لتوفير كل السبل والإمكانيات التي تؤدى إلى تحسين الخدمة المقدمة للمواطن من مياه وصرف، وذلك بالتعاون مع جميع الجهات التي من شأنها الاهتمام بمجالات مياه الشرب والصرف الصحى.

سيارات كسح جديدة دعماً لمنظومة الصرف الصحي بالقليوبية

سيارات كسح جديدة دعماً لمنظومة الصرف الصحي بالقليوبية