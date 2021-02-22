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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «مياه القليوبية» يتفقد سيارات كسح جديدة دعمًا لمنظومة الصرف الصحي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفقد المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، دفعة جديدة من السيارات الجديدة لكسح المياه، فنطاس سعة 20 مترًا مكعبًا للمساهمة في الخدمات الشاقة من أعمال كسح ورفع مياه الأمطار.
وأضاف رئيس الشركة خلال تفقده السيارات الجديدة، أن الشركة تواصل جهودها لتقديم خدمة مميزة للمشتركين من خلال تطوير منظومة العمل بكافة فروع الشركة، مُؤكدًا جاهزية تلك السيارات للعمل، للحفاظ على الجهود التي تبذلها الشركة في تطوير مجالى الصيانة والتشغيل.
وأكد مجاهد أن الشركة تسعى دائمًا لتوفير كل السبل والإمكانيات التي تؤدى إلى تحسين الخدمة المقدمة للمواطن من مياه وصرف، وذلك بالتعاون مع جميع الجهات التي من شأنها الاهتمام بمجالات مياه الشرب والصرف الصحى.
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