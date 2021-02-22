شكرا لقرائتكم خبر عن زاهي حواس يكشف سبب بناء رمسيس الثاني لمعبد أبو سمبل (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار المصرية، أنه لا يوجد أي دليل إطلاقًا يفسر بشكل فلكي تعامد الشمس على وجه تمثال رمسيس الثاني.

قال حواس خلال مداخلة هاتفية إلى برنامج «هذا الصباح» الذي تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى على قناة «إكسترا نيوز»، اليوم الإثنين، إن مصر تعني الآثار، وهي أهم منطقة أثرية في العالم كله، وهناك كنوزًا ودلالات كثيرة في معبدأبوسمبل، من حيث الشكل المعماري والتماثيل الموجودة للملك رمسيس الثاني والإله آمون، ولذلك لا تشرق الشمس على وجهه إطلاقًا، مشيرًا إلى أن معبدأبوسمبل هو معبدفريد ومن المعابد القليلة التي توجد بها الملك مع 3 آلهة.

وتابع أن رمسيس الثاني لم يهزم الحوثيين في معركة قادش وأن هناك قانون إلهي في مصر القديمة يجعل الملك إلهًا ولهذا يجب أن يهزم أعداء مصر ويوحد مصر العليا والسفلى ويقدم قرابين للآلهة ولذلك بنى معبدأبوسمبل لنفسه ليثبت أنه إله في العالم الآخر.

وأضاف عالم الآثار، أن الملك رمسيس الثاني بنى عدة معابد في النوبة تزيد عن 9 أو 10 معابد، وأن ضخامة التماثيل في معبدأبوسمبل تدل على أن الدولة المصرية كانت مسيطرة على الجهة الجنوبية، كاشفًا أنهم وجدوا توابيت وآثارًا وكنوزًا أخرى غير تلك التي تم الإعلان عنها من قبل في الإعلان الأول لوزارة السياحة والآثار.