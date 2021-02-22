شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تطعيم الأطقم الطبية بـ11 مستشفى عزل في الإسكندرية.. والحصيلة ترتفع لـ17 مستشفى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسكندرية، إن المديرية تبدأ، غداً الثلاثاء، تطعيم الأطقم الطبية بمستشفيات الفرز والعزل والاشتباه في المحافظة، والبالغ عددها 11 مستشفى، بلقاح فيروس كورونا «سينو فارم الصينى»، لترتفع حصيلة المستشفيات التي يتم تطعيم الأطقم الطبية بها إلى 17 مستشفى.

وأضاف «السقعان»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن التطعيمات للفرق الطبية بـ 11 مستشفى ستكون جاهزة بدءاً من الثلاثاء، على أن يتم الأسبوع المقبل تطعيم جميع الأطقم الطبية في المستشفيات، بما فيها التي لم تشارك في منظومة العزل والوحدات والمراكز على مستوى المحافظة.

وأشار إلى أنه جرى تطعيم 94% من الطواقم الطبية المسجلين في كشوف التطعيم بالمستشفيات الـ6 التي تم البدء بها، وهى مستشفيات العجمى المركزى، والجامعة التعليمى والمواساة والحميات والأمراض الباطنة وصدر المعمورة وصدر كوم الشقافة، خاصة أن طبيعة عمل الطواقم الطبية في مستشفيات العزل بالنظام التبادلى كل 14 يوما.

ولفت إلى انخفاض أعداد المصابين بفيروس كورونا في المستشفيات بشكل ملحوظ من حيث أعداد المترددين على أقسام الاستقبال بالمستشفيات وحالات الاشتباه والحالات الداخلية، وذلك على مدى الأسبوع الثالث على التوالى، مشيرا إلى أن المديرية توفر الخدمات الطبية للتعامل مع حالات كورونا من خلال 13 مستشفى، تضم العامرية، أبوقير العام، صدر المعمورة، الجمهورية العام، كوم الشقافة، الحميات، برج العرب، كرموز «العمال»، أبوقير التخصصى «طوسون»، العجمي، وجمال عبدالناصر للتأمين الصحي ورأس التين العام وجمال حمادة المركزي.

كانت وزارة الصحة أعلنت أن اللقاح ثبت فاعليته بنسبة 86% وقدرته على إنتاج الأجسام المضادة بنسبة 99%، وقدرته على منع حدوث الإصابات المتوسطة والعنيفة بنسبة 100%.

وحددت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أماكن تلقي التطعيم ضد فيروس كورونا، بأنها ستكون داخل المستشفيات بالنسبة للأطقم الطبية، بينما سيتم تطعيم المواطنين في 27 مركزًا في المحافظات، وأنه تم التعاقد على 100 مليون جرعة لقاح فيروس كورونا، وأن مصر لديها استعدادات لتبريد وحفظ 140 مليون جرعة.