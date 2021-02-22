شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان: تطبيق حازم للإجراءات الاحترازية لمجابهة جائحة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعطى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، توجيهاته المشددة لرؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع الشرطة لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة جائحة كورونا بكل حزم، من خلال تطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، بعد زيادة معدلات الإصابة بفيروس كورونا.

وحذر المواطنين بضرورة الالتزام بارتداء الكمامات الواقية داخل وسائل النقل والسيرفيس، وأماكن التجمعات والمحال والكافيهات والمطاعم والأسواق، وكذا داخل المصالح الحكومية من أجل تحقيق المواجهة المطلوبة لانتشار الفيروس، لافتاً إلى أنه ستتم محاسبة المسؤولين في حالة تراخى وقصور الرقابة المطلوبة لمنع إقامة الأفراح وسرادقات العزاء، مع اتخاذ إجراءات الغلق حيال قاعات الأفراح ودور المناسبات المختلفة، بالإضافة إلى مراقبة الفنادق الثابتة والعائمة السياحية، وخاصة مع توافد حركة السياحة الداخلية.

وتابع اللواء أشرف عطية مع وكيل وزارة الصحة، الدكتور إيهاب حنفى، بيان معدلات الاشتباه والإصابة، والتي شهدت تزايدا خلال الأيام الماضية، حيث جار متابعة الحالات المتوسطة بالعزل المنزلى، بالتنسيق مع المتطوعين من المجموعات الشبابية والجمعيات الأهلية، علاوة على الحالات فوق المتوسطة المحتجزة داخل 11 مستشفى للعزل موزعة بجميع مراكز ومدن المحافظة، مشيراً إلى أن هناك تعليمات لمواصلة عمل لجان المتابعة الميدانية من الجهات المعنية، وخاصة من لهم حق الضبطية القضائية من رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم لتكثيف الحملات على كافة المحال التجارية والأسواق ومواقف السيرفيس لتطبيق الإجراءات الاحترازية بكل حسم واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المخالفين.

وحذر المواطنين بضرورة الالتزام بارتداء الكمامات الواقية داخل وسائل النقل والسيرفيس، وأماكن التجمعات والمحال والكافيهات والمطاعم والأسواق، وكذا داخل المصالح الحكومية من أجل تحقيق المواجهة المطلوبة لانتشار الفيروس، لافتاً إلى أنه ستتم محاسبة المسؤولين في حالة تراخى وقصور الرقابة المطلوبة لمنع إقامة الأفراح وسرادقات العزاء مع اتخاذ إجراءات الغلق حيال قاعات الأفراح ودور المناسبات المختلفة، بالإضافة إلى مراقبة الفنادق الثابتة والعائمة السياحية، وخاصة مع توافد حركة السياحة الداخلية، وتابع اللواء أشرف عطية مع وكيل وزارة الصحة، الدكتور إيهاب حنفى، بيان معدلات الاشتباه والإصابة والتي شهدت تزايدا خلال الأيام الماضية.