شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة تعديات على حرم السكة الحديد في برج العرب بالإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شنّ مركز ومدينة برج العرب في الإسكندرية، الإثنين، حملة مكبرة لإزالة التعديات على حرم السكة الحديد، ضمن توجيهات الحكومة باسترداد أراضي أملاك الدولة.

ومن جانبه قال اللواء حسن الجمال، رئيس مركز ومدينة برج العرب، في تصريحات صحفية، الإثنين، إن الحملة أسفرت عن إزالة مبنى من طابق واحد على حرم السكة الحديد في قرية بهيج حتى سطح الأرض.

وأكد رئيس مدينة برج العرب استمرار حملات استرداد الأراضي أملاك الدولة، في إطار حرص المحافظة على فرض الانضباط، ومنع التعديات وفرض هيبة الدولة.

كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وجه رؤساء الأحياء بالتصدي لجميع أشكال مخالفات البناء دون ترخيص واسترداد أراضي أملاك الدولة المتعدى عليها.

وأوضح المحافظ أن الأحياء مستمرة في إزالة التعديات على أراضي الدولة، قائلاً: «لن نترك مترًا متعدي عليه، ولن يتم التهاون في استرداد حقوق الدولة دون استثناء».

إزالة تعديات على حرم السكة الحديد ببرج العرب غرب الإسكندرية- صور

إزالة تعديات على حرم السكة الحديد ببرج العرب غرب الإسكندرية- صور

إزالة تعديات على حرم السكة الحديد ببرج العرب غرب الإسكندرية- صور

إزالة تعديات على حرم السكة الحديد ببرج العرب غرب الإسكندرية- صور

إزالة تعديات على حرم السكة الحديد ببرج العرب غرب الإسكندرية- صور