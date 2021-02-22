شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار فتح معبر رفح البري بشمال سيناء في كلا الاتجاهين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت السلطات المصرية، الاثنين، فتح رفح البري بشمال سيناء لعبور الفلسطينيين في كلا الاتجاهين بين مصر وقطاع غزة، بجانب إدخال المساعدات إلى القطاع.

وقالت المصادر المتنوعة إن السلطات المصرية واصلت فتح المعبر لتنقل المسافرين الفلسطينيين من الجانبين من الطلاب والمرضى والحالات الإنسانية وحاملي الإقامات بمصر وغيرها من الدول العربية والأجنبية والعاملين في الخارج، إلى جانب العائدين من العلاج ورحلات عمل أو من زيارات من الخارج بمصر وباقي الدول العربية والأجنبية، وفقًا لآلية العمل المتبعة في المعبر.

كان المعبر شهد، أمس، إدخال 20 ألف جرعة من لقاح سبوتنيك-في الروسي المضاد لفيروس كورونا، مقدمة من دولة الإمارات العربية إلى قطاع غزة، بجانب عودة 4 جثامين فلسطينيين توفوا خارج القطاع.