شكرا لقرائتكم خبر عن خيري رمضان عن الوزراء الـ 3 المصابين بكورونا: أركان مهمة بالحكومة ويؤدون عملهم بنشاط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الإعلامي خيري رمضان، اليوم الاثنين، عن إصابة 3 من الوزراء بفيروس كورونا، وهم الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، متمنيًا الشفاء العاجل لهم.

وأضاف خيري رمضان، ببرنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامية كريمة عوض، المُذاع عبر قناة «القاهرة والناس»، أن هؤلاء الوزراء هم أركان مهمة في الحكومة المصرية، يؤدون العمل بكامل النشاط والحيوية.

وأشار خيري رمضان إلى أن موجة البرد والصقيع التي نشهدها خلال الفترة الحالية تتسبب في انتشار وباء فيروس كورونا بشكل أقوى وحاد، منوهًا بأنه لا بد من ارتداء الكمامات واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا.