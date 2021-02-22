شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة بني سويف يتابع تحصينات الحمى القلاعية وإنشاء بيارات بالقرى (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء وليد البيلي، رئيس مركز ومدينة بني سويف، تحصينات الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، بقرى المركز وعمليات توريد 12 طن مخلفات لمصنع السماد العضوي شرق النيل ومتابعة إنشاء بيارات تجفيف المياه الجوفية بقريتي إهوة ومنشأة عاصم، والتي استغاث الأهالي، بالدكتور محمد غنيم، محافظ بني سويف، لوضع حل للمياه الجوفية التي تسببت في وصولها إلى المنازل.

وقال «البيلي»، إن عملية إنشاء البيارات في قرى بني سويف في الدوالطة والحكامنة ومنشأة عاصم وإهوة، تأتي كحل مؤقت لاستيعاب المياه الجوفية والصرف الصحي لحين الانتهاء من إنشاء محطات الصرف الصحي.

وأضاف أن هناك عمليات تتم لرفع كفاءة النظافة وتطهير الشوارع من المخلفات والقمامة والأتربة بمناطق متفرقة من المدينة، حيث قامت الفرق المجمعة من عمال مشروع النظافة برفع الأتربة من شارع عبدالسلام عارف وشارع الشبان المسلمين وشارع إبراهيم عجمي وشارع عامر عفيفي وشارع محمد حسن وشارع الشادر وشارع عباس أبوالعلا وشارع صلاح سالم وحديقة الأزهري وشارع رجائي وشارع بدرخان وشارع أحمد حجازي وأرض الحرية وشارع كورنيش النيل.