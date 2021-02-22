شكرا لقرائتكم خبر عن عودة الكهرباء لقرى وسط سيناء بعد انقطاع عدة أيام بسبب الظروف الجوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مركز ومدينة الحسنة بشمال سيناء، الإثنين، عودة الكهرباء لقري وسط سيناء، بعد انقطاع دام عدة أيام بسبب الظروف الجوية السيئة التي تعرضت لها المحافظة خلال الفترة الماضية.

وقال أسامة أحمد عفش، رئيس مركز ومدينة الحسنة، في تصريحات صحفية، الإثنين، إن التيار الكهربي عاد إلى قري «الحمة- المغارة- المنجم»، عقب إصلاح التلفيات التي تعرضت لها خطوط الكهرباء المغذية خلال موجة الطقس السيئ التي شهدتها البلاد الأسبوع الماضي.

وأضاف «عفش» أنه تم إصلاح وصيانة جميع الكابلات المتهالكة، وتم إطلاق التيار الكهربائي بتلك القري بالتنسيق والتعاون مع هندسة كهرباء الحسنة بوسط سيناء.