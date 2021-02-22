شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار شديدة.. «الأرصاد» ترصد مناطق السحب المنخفضة ودرجات الحرارة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، الإثنين، آخر تحديثات صور الأقمار الصناعية، والتي تُشير إلى تحرك السحب المنخفضة الممطرة على السواحل الشمالية الغربية «السلوم- مطرح- الإسكندرية»، مع انخفاض درجات الحرارة، ومناطق من السواحل الشرقية، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، وسوف تمتد لمناطق من شمال الدلتا «رشيد- بلطيم» مع تقدم ساعات النهار.

وسبق أن كشفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل موجة الطقس غير المستقرة المتوقعة خلال اليومين المقبلين.

وقالت شاكر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا أيمن، ببرنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد، صباح الإثنين: «درجات الحرارة ارتفعت تدريجيا الأيام الماضية لتتراوح ما بين 18 و19 درجة على القاهرة، مع استمرار انخفاضها خلال ساعات الليل لتصل إلى 7 درجات وهو ما يزيد الإحساس بالبرودة»، مشيرة إلى أنه من المتوقع تعرض غرب البلاد لحالة من عدم الاستقرار تتمثل في أمطار على السلوم ومطروح، وتمتد إلى الإسكندرية.

وأوضحت: «الأمطار التي تضرب غرب البلاد والسواحل الشمالية تتراوح حدتها بين متوسطة وغزيرة ورعدية على بعض المناطق، ومع دخول الليل تصل الأمطار إلى شمال البلاد والدلتا لتتراوح حدتها من خفيفة إلى متوسطة».

وأضافت: «حالة من عدم الاستقرار تضرب معظم أنحاء الجمهورية ابتداء من غد الثلاثاء لتتعرض السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري ومدن القناة وشمال ووسط سيناء والقاهرة وبعض مناطق شمال الصعيد لأمطار تتراوح حدتها من متوسطة إلى غزيرة، بينما تكون رعدية ومصحوبة بكرات الثلج على بعض المناطق»، متوقعة سقوط كرات ثلج على بعض المدن الجديدة بالقاهرة.

وتابعت: «تشهد البلاد انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة يوم الثلاثاء لتصل إلى 17 درجة على القاهرة، مع نشاط للرياح لكن بصورة أقل من الأسبوع الماضي لتتراوح سرعتها ما بين 40 و50 كيلو مترا/ الساعة»، متوقعة أن تكون كميات مياه الأمطار أكثر غزارة من الأيام الماضية.