شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس العربية للتصنيع: المشاركة فى معرض IDEX 2021 تعكس المكانة الرفيعة لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفريق عبد المنعم التراس ، رئيس الهيئة العربية للتصنيع أن المشاركة المصرية ضمن جناح جمهورية مصر العربية بمعرض"IDEX 2021" للمرة الثالثة علي التوالي ، تعكس المكانة الرفيعة لمصر في المجتمع الدولي، مشيرا أن العديد من كبري الشركات العالمية طلبت عقد لقاءات مُشتركة مع وفد العربية للتصنيع، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات ونقل وتوطين التكنولوجيا, في كافة الصناعات الدفاعية والبحوث والتدريب .

جاء هذا في إطار مشاركة الهيئة العربية للتصنيع ضمن وفد مصري رفيع المستوي بمعرض"IDEX 2021", الذي تقام فعاليته بمدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية الشقيقة خلال الفترة من 21 إلي 25 فبراير الحالى.

وتعد مشاركة العربية للتصنيع فى الدورة الحالية للمعرض الدولي فرصة مهمة للهيئة لفتح نافذة على العالم من خلال عرض إمكانياتها التكنولوجية والفنية المستخدمة فى الصناعات الدفاعية ,إلى جانب الإطلاع على أحدث ما توصلت إليه الدول المشاركة فى المعرض من تكنولوجيا حديثة فى مجال أنظمة التسليح والدفاع.

وشهدت أولي أيام المعرض، نشاطا مكثفا للعربية للتصنيع ، حيث تم إجراء العديد من المباحثات مع عدد من كبري الشركات العالمية بهدف تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة في عدد من الصناعات الدفاعية والبحوث.