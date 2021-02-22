أخبار مصر

رئيس العربية للتصنيع: المشاركة فى معرض IDEX 2021 تعكس المكانة الرفيعة لمصر

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس العربية للتصنيع: المشاركة فى معرض IDEX 2021 تعكس المكانة الرفيعة لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفريق عبد المنعم التراس ، رئيس الهيئة العربية للتصنيع أن المشاركة المصرية ضمن جناح جمهورية مصر العربية  بمعرض"IDEX 2021" للمرة الثالثة علي التوالي ، تعكس المكانة الرفيعة لمصر في المجتمع الدولي، مشيرا أن العديد من كبري الشركات العالمية طلبت عقد  لقاءات مُشتركة مع وفد العربية للتصنيع، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات ونقل وتوطين التكنولوجيا, في كافة الصناعات الدفاعية والبحوث والتدريب .

 

جاء هذا في إطار مشاركة الهيئة العربية للتصنيع ضمن وفد مصري رفيع المستوي  بمعرض"IDEX 2021", الذي تقام فعاليته بمدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية الشقيقة خلال الفترة من 21 إلي 25 فبراير الحالى.

 

2202122113333216-3fd76d51-9b2b-40c4-bcae-93f889abfe5f

 

وتعد مشاركة العربية للتصنيع فى الدورة الحالية للمعرض الدولي فرصة مهمة للهيئة لفتح نافذة على العالم من خلال عرض إمكانياتها التكنولوجية والفنية المستخدمة فى الصناعات الدفاعية ,إلى جانب الإطلاع على أحدث ما توصلت إليه الدول المشاركة فى المعرض من تكنولوجيا حديثة فى مجال أنظمة التسليح والدفاع.

 

2202122113333216-c1407686-2bf4-4b4d-9116-b0d32bf3366a

 

وشهدت أولي أيام المعرض، نشاطا مكثفا للعربية للتصنيع ، حيث تم إجراء العديد من المباحثات مع عدد من كبري الشركات العالمية بهدف تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة في عدد من الصناعات الدفاعية والبحوث.

 

 

 

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا