شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تتفقد مشروعات الوزارة ومركز تأهيل مرضى الإدمان ببورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجرى الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي اليوم الاثنين زيارة الى محافظة بورسعيد، تستهلها بلقاء محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان بديوان عام المحافظة، يعقب ذلك اجتماعا مع الجمعيات الاهلية العاملة بالمحافظة .

كما تتوجه القباج إلى مدينة بورفؤاد لتفقد مساكن الأمل ومركز العزيمة لتأهيل مرضى الادمان الذي قام رئيس الجمهورية بافتتاحه مؤخراً بالإضافة الى زيارة جامعة بورسعيد لافتتاح وحدة التضامن الاجتماعي التي تم إنشاؤها بالجامعة وفقاً لبروتوكول التعاون الذي وقعته الوزارة مع مختلف الجامعات المصرية .

وعقب الانتهاء من الافتتاح تتوجه القباج إلى مدينة بورسعيد حيث تقوم بتفقد مساكن فاطمة الزهراء ومساكن اللبانة بعد تطويرها .