شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الزراعة تعلن ضبط 161 طن لحوم فاسدة وتحرير 943 محضرا.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، أن الحملات التى قامت بها إدارات التفتيش بالهيئة والمحافظات، وبعد إصدار التعليمات بتشديد الرقابة على اسواق ومحلات بيع االلحوم والدواجن من ضبط كمية من اللحوم المخالفة بلغت (161,197) كجم لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى أو الذبح خارج المجازر، خلال الشهر الماضى وقد بلغت إجمالى عدد المحاضر المحررة من قبل اطباء التفتيش على اللحوم ( 943) محضرا.

وأضاف تقرير الخدمات البيطرية، أنه تنفيذا لسياسة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بالحفاظ على صحة المواطن تقوم الهيئة بالدور الرقابى على اماكن عرض وبيع اللحوم والمنتجات الحيوانية وسعيا نحو توفير غذاء صحى وآمن، ومع ارتفاع معدل الاستهلاك للحوم والدواجن تقوم الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر بالهيئة ممثلة فى إدارة التفتيش على اللحوم بحملات مشتركة مع الجهات المعنية مع الصحة والتموين فى التفتيش على الأسواق والمطاعم والفنادق والمستشفيات والمدن الجامعية ومعسكرات الأمن المركزى، ومتابعة الأغذية والمنتجات ذات الأصل الحيوانى خاصة اللحوم والدواجن والأسماك.

وتابع التقرير، أن الحملات للتأكد من مصادرها وضبط اللحوم المذبوحة خارج السلخانات والعمل على الحد من الذبح خارج المجازر، وذلك حفاظا على الصحة العامة وسلامة الانسان من تناول منتجات ذات أصل حيوانى قد تكون محملة بمسببات مرضية.

فيما تتابع الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، ممثلة فى الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر و28 من مديريات الطب البيطرى، وبالتعاون مع أجهزة الأمنية، تكثيف حملاتها المرورية على اسواق ومنافذ بيع اللحوم ومنتجاتها ومحال الجزارة ومجازر اللحوم، للتأكد من سلامة المعروض وحماية المستهلك من غش اللحوم أو تداول عبوات لحوم مجهولة المصدر أو بدون بيانات معتمدة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، ورقابة صارمة على الذبح خارج المجازر.