شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن أسماء المستحقين لدخول الاختبار الشفوى لمسابقة الإيفاد بكازاخستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف أسماء وموعد من لهم حق دخول الاختبار الشفوى للمتقدمين لـ" مسابقة الإيفاد" لجامعة (نور - مبارك) بكازاخستان، فى تمام الساعة العاشرة صباحًا، بمكتب مساعد الوزير لشئون الامتحانات والتدريب بديوان عام وزارة الأوقاف.

وقسمت الوزارة بحسب بيان اليوم، المتقدمين على النحو التالي :

أولاً : الثلاثاء الموافق 23 فبراير للمتقدمين في تخصص الثقافة الإسلامية وهم :

1. سامي عبد الله عبد الجواد غزال

القاهرة

2. حاتم سعيد سليمان عواد

القليوبية

3. حسن محمد أحمد حسن

الإسماعيلية

ثانيًا : الخميس الموافق 25 فبراير الجارى للمتقدمين في تخصص اللغويات، وهم :

1. محمد الشحات إسماعيل مصباح

الغربية

2. عايد محمد محمود عيسى

الدقهلية

3. علي محمود علي سليمان

القاهرة

ثالثًا : الخميس الموافق 25 فبراير للمتقدمين في تخصص البلاغة، وهم :

1.عبد الحميد محمد إبراهيم السنهوري

البحيرة

2.مصطفى محمود عبد المجيد عماره

الإسكندرية

3.نصر عبد العزيز حسن الكتامي

كفر الشيخ

4.سعيد فتحي عبد الفتاح عبد المنعم

الفيوم

5.سامي محمد يوسف عبد الرازق

أسيوط

وفى سياق متصل، أعلنت وزارة الأوقاف أسماء من لهم حق دخول الاختبار الشفوي للالتحاق بالأقسام أو اللجان العلمية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحًا، بمكتب مساعد الوزير لشئون الامتحانات والتدريب بديوان عام وزارة الأوقاف، على النحو التالي :

أولاً : الثلاثاء الموافق 23 فبراير الجارى للمتقدمين في تخصص العلوم الشرعية ، وهم :

1. محمد إبراهيم أحمد رجب

الديوان العام

2. أحمد السيد أبو اليزيد السيد البقري

الدقهلية

3. رجب عبد الواسع محمد مصطفى

القليوبية

4. طه مهدي عبد الرحمن عفيفي

القليوبية

5. عزام عبد الحميد أبوزيد فرحات

المنوفية

ثانيًا : الخميس الموافق 25 فبراير للمتقدمين في تخصص العلوم العربية ، وهم :

1. علي إبراهيم علي الكتامي

كفر الشيخ

2. مهدي حسين مهدى حسن

الجيزة

3. صلاح الدين محمد أمين الفطاطري

الغربية

4. جمال صلاح عبد الصمد عبد الله

القاهرة