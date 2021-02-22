شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة الرعاية بالكنيسة الأسقفية تعلن تطوير الأنشطة التعليمية بالحضانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مؤسسة الرعاية الأسقفية للخدمات الاجتماعية (ابيسكوكير) استمرار سعيها لتطوير الأنشطة التربوية والتعليمية بحضاناتها وإتاحة فرص تربوية لجميع الأطفال دون تمييز خاصة الأكثر احتياجاً.

وذكرت الكنيسة الأسقفية فى بيان لها اليوم، أنه يتم تنفيذ البرامج التربوية والتعليمية ذات جودة بحضانات المؤسسة، حيث تعمل الأنشطة على تحقيق التنمية الشاملة للطفل من مختلف الجوانب البدنية، العقلية، الوجدانية والاجتماعية لينمو نموا شاملاً متكاملاً متوازناً إلى جانب الشعور بالانتماء وقبول واحترام التنوع والمساواة وتحمل المسئولية واتخاذ القرار.

أوضح دكتور ماجد موسى مدير مؤسسة الرعاية الأسقفية، أن المؤسسة تحرص على إتاحة بيئة تعليمية جاذبة قائمة على استراتجية التعليم من خلال اللعب والبحث والاستكشاف وحل المشكلات والتعلم الذاتي وتنمية القدرات الإبداعية، ذلك في إطار من العمل الجماعي وروح التطوع والتعاون وتعزيز السلوكيات الإيجابية لديهم تمهيداً لالتحاقهم بالتعليم النظامي.

ومؤسسة الرعاية الأسقفية للخدمات الاجتماعية (الابيسكوكير) هى الذراع التنموى للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية فى مصر وتدير المؤسسة مراكز و مؤسسات التنمية و الخدمات الاجتماعية التابعة للكنيسة الأسقفية فى مصر.