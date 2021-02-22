شكرا لقرائتكم خبر عن بداية موجة التقلبات الجوية.. ننشر أماكن الأمطار اليوم بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية من اليوم الإثنين وحتى الأربعاء المقبل.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أماكن الأمطار اليوم الإثنين ، كما يلى:

- القاهرة الكبرى ومدن القناة:

لا يوجد

- شمال الوجه البحرى:

أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من رشيد وبلطيم

- السواحل الغربية :

أمطار متوسطة لغزيرة تكون رعدية مصحوبة بحبات البرد أحيانا على مناطق من اسكندرية ومطروح والسلوم

- السواحل الشرقية ووسط سيناء:

أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق دمياط وبورسعيد

ويشهد الطقس اليوم الإثنين، طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى ، وطقس مائل للبرودة على السواحل الغربية، معتدل على السواحل الشرقية طقس دافئ على جنوب سيناء والرياح نشطة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس معتدل على شمال الصعيد، وطقس دافئ على جنوب الصعيد.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص أمطار خفيفة لمتوسطة على بعض المناطق من البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية على فترات متقطعة ، وأمطار متوسطة لغزيرة على مناطق من الإسكندرية ومطروح والسلوم على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة ، ونشاط رياح على جنوب سيناء.

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، شديد البرودة على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال الصعيد ، شديد البرودة على جنوب الصعيد .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 0 درجات، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 10 درجات، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجات، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 0 درجات، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 0 درجات، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 0 درجات.