شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «تموين القليوبية»: تأخر صرف بعض السلع بسبب الطقس السئ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عربى عبدالحليم، وكيل وزارة التموين في القليوبية، اليوم، إن تأخر صرف بعض السلع التموينية للبقالين التموينيين في بعض المواقع بدائرة محافظة القليوبية جاء بسبب سوء الأحوال الجوية وصعوبة النقل، وليس ما روجه البعض بأن هناك نقصًا في السلع التموينية كالأرز والزيت والسكر.

وأضاف «عبدالحليم» في تصريحات صحفية، الإثنين، أنه فور استقرار الطقس تم توزيع جميع السلع التموينية على جميع البقالين التموينيين، مؤكدًا أنه لا يوجد أي نقص أو تأخير بالسلع التموينية بجميع أنحاء المحافظة.