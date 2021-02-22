شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «تعليم شمال سيناء» يتابع استعدادات مدارس المحافظة للامتحانات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، الإثنين، استعدادات مختلف المدارس على مستوي المحافظة لامتحانات نصف العام «الفصل الدراسي الأول»، والتي ستنطلق الأسبوع المقبل.

أعلن وكيل الوزارة عن تشكيل غرفة عمليات رئيسية في ديوان عام المديرية بالعريش، لتلقي أي إخطارات أو شكاوي خلال سير الامتحانات.. مؤكدًا على التنسيق مع غرفة العمليات في ديوان عام الوزارة بالقاهرة وغرفة عمليات المحافظة.

وشدد وكيل الوزارة على اتباع التعليمات الوزارية بخصوص الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة خلال سير الامتحانات وتوفير الإضاءة والتهوية الجيدة داخل اللجان وتواجد الزائرات الصحيات بالمدارس والتنسيق مع الأجهزة الصحية لمتابعة الحالات المرضية.

كما شدد وكيل الوزارة على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، من خلال التطهير اليومي للجان الامتحانات، وارتداء الطلبة والمدرسين الكمامات الواقية والحفاظ على التباعد الاجتماعي.