شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة متخصصة للمرور على المنشآت الصحية بمدينة كفر شكر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة كفر شكر، بمحافظة القليوبية، حملة استهدفت المنشآت الصحية والطبية، بنطاق المركز، والمدينة، لمتابعة عملية الانضباط واستقبال المرضى ومتابعة الإجراءات الوقائية لتفشي فيروس كورونا.

وقال اللواء هشام رفعت رئيس مدينة كفر شكر، في بيان اليوم الإثنين، إن الحملة جاءت في اطار تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية واستهدفت المرور على المستشفى المركزى المخصصة لاستقبال مصابي كورونا والإدارة الصحية والمركز الطبى لمتابعة مدى الالتزام بالقوانين والإجراءات الاحترازية والوقائية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشار رئيس المدينة، إلى أنه تم تشكيل لجنة متخصصة، للمرور على كافة المنشآت الصحية والطبية بنطاق المركز والمدينة، لمتابعة مدى الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، علاوة على متابعة انضباط العمل وتواجد الأطباء، وجودة تقديم الخدمات الصحية والطبية، لأهالينا المرضى حفاظا على صحتهم.

وعقد رئيس مدينة كفر شكر، اجتماعا مع المجلس التنفيذى للقرى والمدينة بحضور رؤساء القرى ومديرى الإدارات ونواب رئيس المركز، والمدينة والرى، ومديرا الإدارة الهندسية والاشغالات والبيئة، وعضو من الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى.

وناقش المجلس وضع خطة تبطين الترع على مستوى المركز ورفع كافة التعديات على موقع إنشاء خزان المحطة رقم 2 خلف مستشفى كفر شكر كما وجه رئيس المدينه رؤساء القرى بضرورة متابعة التعديات ورفع الاشغالات وتلبية مشكلات المواطنين وحلها فورا.

لجنة متخصصه للمرور على المنشات الصحيه فى كفر شكر

لجنة متخصصه للمرور على المنشات الصحيه فى كفر شكر