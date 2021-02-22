شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تصل الأقصر لمتابعة سير العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، صباح الإثنين، مطار الأقصر الدولي، لبدء زيارتها الميدانية، في إطار متابعة سير العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل، بمحافظة الأقصر. كان في استقبال الوزيرة بمطار الأقصر الدولي، المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر.

وتتفقد وزيرة الصحة والسكان، خلال الزيارة، عددًا من المستشفيات، ووحدات طب الأسرة، لمتابعة العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل، والتي انطلقت بمحافظة الأقصر، الثلاثاء 17 من فبراير الجاري.

يذكر أن المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل تضم 6 محافظات هي (الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء) والتي انطلقت بها المنظومة 17 فبراير من العام الجاري، و(بورسعيد) التي انطلقت بها المنظومة بها في يوليو 2019، بالإضافة إلى محافظتي (السويس وأسوان) والمقرر إطلاق المنظومة بهما خلال الفترة المقبلة.