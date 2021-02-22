شكرا لقرائتكم خبر عن مدارس شمال سيناء تحصل علي مراكز متقدمة في مسابقة الإذاعة المدرسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصلت مدارس محافظة شمال سيناء على مراكز متقدمة في مسابقة الإذاعة المدرسية على مستوي الجمهورية للعام الدراسي 2020/2021.

وأعلن حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، حصول مدارس المحافظة على المراكز الأولى، في مسابقتي أعياد الطفولة بالمركز الثالث، والإذاعة المدرسية بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية.

وقال رضوان إن المدرستين الفائزتين هي مدرسة بئر العبد الإعدادية بنات، ومدرسة علاء الريس الثانوية بنات، موجها الشكر والتقدير للمدارس المشاركة في المسابقة عامة، والمدارس الفائزة خاصة، وجهد أولياء الأمور لتشجيع أبنائهم في مثل هذه المسابقات، وللطلاب ومديري المدارس والموجهين والمعلمين المشرفين.