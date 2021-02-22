شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الشرقية»: تدريب مكثف لرفع كفاءة العاملين بالقطاع الصحي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، استمرار التدريب والتعليم الطبي المستمر لرفع كفاءة أداء العاملين بالقطاع الصحي، بما يساهم في الارتقاء بمستوي الخدمات الطبية المقدمة للمرضي بمستشفيات الصحة بالمحافظة.

وقال «مسعود» في تصريحات صحفية، الإثنين، إن فرق التدريب، ومكافحة العدوي، والجودة، والسلامة والصحة المهنية، بمستشفيات «الزقازيق العام، والصدر بالزقازيق، ومستشفى ههيا، والحسينية، ومشتول السوق المركزي، والصالحية الجديدة، وأبوحماد، والقنايات، وديرب نجم»، بإشراف مديري المستشفيات، تقوم بتدريب الفرق الطبية، على كيفية الإنعاش القلبي الرئوي، واستخدام جهاز الصدمات الكهربائية وأنواعه، وكيفية تفريغ الشحنة الكهربائية، والتعامل مع أجهزة التنفس الصناعي، وطرق الرعاية التمريضية للمرضي على جهاز التنفس الصناعي، وكيفية التعامل الصحيح مع النتائج الحرجة «panic values»، والإنذارات الحرجة للأجهزة الحيوية «أجهزة المونيتور، والتنفس الصناعي، والدياثيرمي، السرنج بامب»، وطرق التسليم والتسلم ونقل الدم ومقياس درجة الوعي بقسم الجراحة، وكيفية التشفيط وقراءة غازات الدم الشرياني.

كما شمل التدريب أسس وسياسات مكافحة العدوي بالأقسام الطبية، لمنع انتشار الأمراض المعدية، والحفاظ على الفريق الطبي والمرضي من العدوى الفيروسية، والإجراءات الوقائية والاحترازية الواجب اتباعها للتصدي للعدوي ضد فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى تطبيق القواعد الصحيحة في ارتداء وخلع الواقيات الشخصية، وكيفية تطهير وتعقيم الحضانات، وكيفية التعامل مع مريض الطوارئ، والمواقف الطارئة، وطرق تطبيق معايير الجودة بالأقسام الطبية، ومعايير NSR، والتوعية بسلامة المريض والاختصارات الممنوعة، وتمييز الأخطاء عند التعامل مع الأدوية عالية الخطورة وعالية التركيز، وطرق منع الأخطاء عند التعامل مع الأدوية المتشابهة، وكيفية منع انفكاك القساطر والأنابيب، فضلا عن تدريب فريق الاستجابة السريع RRT، وكيفية نقل الدم، والتعامل الآمن مع الانسكابات الدموية، وغسل الأيدي بالطرق الصحيحة، وتوضيح التشريعات المصرية والدولية في مجال السلامة والصحة المهنية، وكيفية تطبيق معايير أمن وسلامة المريض، وكذلك طرق استخدام طفايات الحريق وأنواعها، ومهارات الاتصال وطرق فصل النفايات، من أجل الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والفرق الطبية بالمستشفيات.

وقدم وكيل وزارة الصحة بالشرقية الشكر لجميع القائمين على التدريب، والمشاركين على الجهود المبذولة للارتقاء بمستوي أداء الخدمة الطبية المقدمة للمرضي بمستشفيات الصحة بالمحافظة.