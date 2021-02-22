شكرا لقرائتكم خبر عن «جواهرجية الإسكندرية»: أسعار الذهب لن تشهد انخفاضات جديدة.. و40% ركودا بالسوق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجمع عدد من جواهرجية الإسكندرية على عدم تعرض الذهب لانخفاضات جديدة فى الأسعار خلال الفترة المقبلة، مشيرين الى أنه من المتوقع أن يكون هناك معاودة للارتفاع فى سوق الذهب أو على الأقل استقرار فى الأسعار خلال المرحلة القادمة.

وقال محمد مصطفى، جواهرجى، إن السبب فى الانخفاضات المتكررة لسوق الذهب خلال الفترة الأخيرة، هو ارتفاع قيمة الدولار عالميا وانخفاض سعر البترول، مشيراً إلى التوتر السياسي الحاصل بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران ساهم فى انخفاض سعر الذهب، لأنه كلما كان الوضع السياسي مستقرا فى أمريكا كلما زاد سعر الذهب والعكس.

وأشار الى أن الذهب يمثل الملاذ الآمن عند حدوث أي توتر سياسي فى العالم فتضطر الدول إلى تحقيق زيادة فى الاحتياطي من الذهب لديها لتأمين نفسها.

وقال إبراهيم أبو السعد، جواهرجى، إن الانخفاضات التى طرأت على أسعار الذهب خلال الفترة الماضية، تراوحت بين 2 و2.5% بمعدل 20 جنيها للجرام، متوقعاً أن تشهد سوق الذهب الفترة المقبلة ارتفاعات جديدة فى الأسعار أو على الأقل استقرارا فى السعر.

وأضاف أن قطاع الذهب يعتبر من أكثر القطاعات تأثرا بفيروس كورونا، مشيراً الى أن معدل الركود تراوح ما بين 30 و40% فى سوق الذهب بالإسكندرية مقابل 10 إلى 20% فى سوق القاهرة، بينما تفاوتت المعدلات من محافظة الى أخرى حسب الظروف الاقتصادية للمواطنين والمناسبات الاجتماعية مثل الخطوبة والأفراح والأعياد الأسرية.