شكرا لقرائتكم خبر عن «طقس مشمس».. المنصورة تخالف توقعات الأرصاد (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سادت حالة من الطقس المعتدل والمشمس على مدينة المنصورة ومعظم مدن محافظة الدقهلية، صباح الاثنين، مخالفًة بذلك توقعات الأرصاد الجوية بتعرض المحافظة ومعظم المناطق بالجمهورية لموجة من الطقس السيئ.

وتسبب الطقس المشمس بالمنصورة في خروج المواطنين لأشغالهم وانتظمت الحركة المرورية بالشوارع.

كانت هيئة الأرصاد الجوية أعلنت عدم استقرار الأحوال الجوية، وتعرض البلاد لموجة من الطقس السيئ خلال يومى الاثنين والثلاثاء، يصحبها سقوط الأمطار على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري وسيناء تمتد إلى القاهرة.

ومن المتوقع أن تتعرض البلاد لنشاط الرياح، كما ستتعرض البلاد، اليوم الاثنين، إلى انخفاض في درجات الحرارة، وسقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق.

طقس مشمس بالمنصورة

طقس مشمس بالمنصورة

طقس مشمس بالمنصورة

طقس مشمس بالمنصورة

طقس مشمس بالمنصورة

طقس مشمس بالمنصورة

طقس مشمس بالمنصورة

طقس مشمس بالمنصورة

طقس مشمس بالمنصورة