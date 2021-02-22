شكرا لقرائتكم خبر عن محافـظ المنوفية يوجه بالتعامل الفوري مع تجمعات مياه الأمطار أولاً بأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء برفع درجة الاستعداد القصوى واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية للتعامل الفوري مع موجة الطقس السيئ، التي قد تتعرض لها المحافظة وفقاً لتقرير الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

ووجه «أبوليمون» بالتنسيق الكامل مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي والجهات المعنية للدفع بالمعدات اللازمة من عربات الكسح وسيارات الشفط والتركيز على الأماكن الأكثر تجمعاً للمياه وتمركز سيارات الشفط بها للحد من الأثار الناجمة عن الأمطار وتيسير الحركة المرورية بالشوارع أمام المواطنين.

كما وجه محافظ المنوفية رؤساء المراكز والمدن بالتواجد الميداني بالشارع على مدار اليوم لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة والمتابعة المستمرة لبالوعات مياه الأمطار للتأكد من تصريف المياه بالتنسيق مع مديري فروع شركة المياه كل في نطاقه، مؤكداً على استمرار تفعيل إدارة الأزمات وغرف العمليات الفرعية لاستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين وسرعة الاستجابة الفورية لها وربطها بغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة للتعامل مع الموقف لتدارك أي حالات طارئة وتقليل الخسائر التي قد تنجم عن هذه الحالات.