شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصيادين بالبرلس يكشف طبيعة حركة الصيد بالبحر المتوسط اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد شرابي، نقيب الصيادين بالبرلس، إن حركة الصيد بالبحر المتوسط وبحيرة البرلس طبيعية، نظرًا لتحسن الأحوال الجوية منذ يومين.

وأضاف «شرابي» في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الإثنين، أن «الصيادين خرجوا بمراكب الصيد من يوم السبت الماضي، وسيعودون عصر الاثنين، حيث سيغلق ميناء الصيد بالبرلس مساء اليوم، تحسبًا لسوء الأحوال الجوية وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية».