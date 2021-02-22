شكرا لقرائتكم خبر عن «زراعة الشرقية»: حصاد 500 فدان من محصول البنجر في المحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل مزارعو محافظة الشرقية موسم حصاد وتقليع محصول بنجر السكر، والذي يعد ضمن المحاصيل الهامة والاستراتيجية، والتي انتشرت زراعته في مختلف مراكز ومدن المحافظة، خاصة المنطقة الشمالية نظرا لتحمله للظروف المناخية المختلفة، وإمكانية زراعته في الأراضي الضعيفة والملحية والجيرية.

وقال المهندس على لاشين، وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، للمصري اليوم، إن المحافظة تعد ضمن المحافظات الرائدة في زراعة محصول بنجر السكر، حيث بلغت مساحة الأراضي المنزرعة بالمحصول هذا العام 93 ألفا و868 فدانا، منها حوالي 33 ألفا و849 فدانا، ضمن العروة الأولي، و38 ألفا و987 فدانا للعروة الثانية، و21 ألفا و32 فدانا ضمن العروة الثالثة، لافتا إلى أنه تم حصاد وتقليع ما يقرب من 500 فدان ضمن العروة الأولي من المحصول، وذلك بمراكز أبوكبير والحسينية ومنشأة أبوعمر، وذلك بمشاركة اللجنة العلمية والإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، وإخصائي العينات وعدد من المرشدين الزراعيين، بالاشتراك مع مجلس المحاصيل السكرية للمزارعين في بدء حصاد المحصول.

وأوضح وكيل الوزارة أن متوسط الإنتاج يصل إلى حوالي 20 طنا للفدان، وتزيد نسبة السكر في العروة الأولي، وتقل بعد ذلك نظراً لارتفاع الكثافة النباتية وحرارة الجو، ويتم تعويضها بارتفاع متوسط الإنتاجية، وتتركز المساحات المنزرعة بالمحصول في المناطق الشمالية بمراكز المحافظة، مؤكدا أن محصول البنجر من الزراعات التعاقدية الناجحة مما كان له أثر كبير في زيادة المساحات المزروعة سنويا.

وأشار إلى أن المديرية تقوم بتقديم الخدمات المتكاملة للمزارعين، فضلاً عن دور الشركات، ومجلس المحاصيل السكرية والإرشاد الزراعي، في تقديم الدعم الفنى للمزارع، كما يتم تحفيز المزارعين بعلاوات خاصة تبدأ من 120 جنيها للطن والتى تسمي بعلاوة تبكير في العروة الأولي، بالإضافة إلى 25 جنيها للطن، في حال الحصول على بنط زيادة في جودة السكر بالمحصول، مؤكدا أن محافظة الشرقية تأتي ضمن المحافظات الأولي من حيث زراعة محصول البنجر وجودة السكر، لافتا إلى أن الشركات المنتجة للسكر تقوم بالتعاقد مع المزارعين لتوريد المحصول، وأنه بعد تشغيل مصنع السكر بمدينة الصالحية الجديدة، الأمر الذي ترتب عليه حل أزمة التوريد، وزيادة الإنتاج مما يساهم في زيادة صافى الربح للمزارعين وتوفير فرص عمل للشباب.

وأكد أن وزارة الزراعة تولي اهتماما كبيراً بمحصول بنجر السكر، وذلك بالتنسيق بين مركز بحوث المحاصيل السكرية، وجهاز الإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة بالمحافظة، من خلال تطبيق حزمة من التوصيات الفنية الحديثة، مما ساهم في زيادة إنتاجية الفدان وتحقيق هامش ربح للمزارعين، بالإضافة إلى تقديم عدة مميزات من الشركات مثل تحمل نولون النقل، وإعطاء رشة مجانية لدودة ورق القطن للعروة المبكرة، وتقديم رشة صغري من الشركات للمزارعين مجانا، فضلا عن دور لجان الإشراف والمتابعة بالمرور على المحاصيل من الجهات البحثية، وذلك بالتنسيق مع المحاصيل السكرية والإرشاد الزراعي بالمديرية، وكذلك تقديم دعم التقاوي المستوردة، مؤكداً أن هناك دعما فنيا وإرشاديا تقدمه شركات السكر بالتعاون مع الإرشاد الزراعي، ومجلس المحاصيل السكرية، وإمداده بالمبيدات وخاصة عنصر البورون.