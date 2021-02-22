شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لعاصفة «القرش والثعبان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل موجة الطقس غير المستقرة المتوقعة خلال اليومين المقبلين.

وقالت «شاكر» خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد، صباح الاثنين: «درجات الحرارة ارتفعت تدريجيا الأيام الماضية لتتراوح ما بين 18 و19 درجة على القاهرة، مع استمرار انخفاضها خلال ساعات الليل لتصل إلى 7 درجات وهو ما يزيد الإحساس بالبرودة»، مشيرة إلى أنه من المتوقع تعرض غرب البلاد لحالة من عدم الاستقرار تتمثل في أمطار على السلوم ومطروح، وتمتد إلى الإسكندرية.

وحول ما يتردد بشأن تعرض البلاد لعاصفة تسمى القرش أو الثعبان، نفت وكيل مركز الاستشعار عن بعد هذه الشائعات، معلقة: «كميات الأمطار معتاد عليها في فصل الشتاء مفيش مشاكل، ولا يوجد قلق، سنتعرض لحالة متوسطة الشدة».

وأشارت إلى أنه من المتوقع استمرار الأمطار على سلاسل البحر الأحمر وسيناء يوم الأربعاء.