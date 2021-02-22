شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس غدَا الثلاثاء 23-2-2021.. أمطار غزيرة ومتوسطة رعدية أحيانًا (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت هيئة الأرصاد الجوية المصرية فى تقريرها عن حالة الطقس غدًا الثلاثاء، استمرار حالة عدم الاستقرار التى تشهدها مصر هذه الأيام، وتبلغ ذروتها يوم الثلاثاء نتيجة وجود منخض جوي فى طبقات الجو العليا يتزامن مع وجود منخفض جوي في البحر الاحمر وزيادة الضغط الجوي نسبيًا على السعودية يدفع رطوبة البحر الأحمر تجاه السواحل المصرية.

توقعت هيئة الأرصاد سقوط أمطار غزيرة إلي متوسطة تكون رعدية أحيانًا على بعض مناطق السواحل الشمالية الغربي، كما تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على ووسط سيناء وبعض مناطق السواحل الشمالية الشرقية، وتسقط أيضًا أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق شمال الوجه البحرى.

توقعت هيئة الارصاد الجوية المصرية سقوط أمطار غزيرة إلي متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وتكون الأمطار متوسطة رعدية أحيانًا علي سلاسل جبال البحر الأحمر وبعض مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد، وتكون الأمطار متوسطة إلى خفيفة على السواحل الشمالية الغربية، وتكون الرياح نشطة على كافة أنحاء الجمهورية يوم الثلاثاء تؤدي إلى اضطراب الملاحبة البحرية فى البحر الأحمر.

تتراوح دراجات الحراراة على محافظات القاهرة الكبري ومدن القناة العظمي بين 17 و18 درجة والصغري بين 8 و9 درجات، بينما تكون درجات الحرارة على السواحل الشمالية الغربية غدًا العظمي بين 17 و18 درجة والصغري بين 10 و11 درجة، أما على السواحل الشرقية ووسط سيناء فيتوقع أن تكون العظمي بين 17 و18 درجة والصغري بين 11 و12 درجة، وتكون درجات الحرارة على جنوب سيناء ومنطقة خليج السويس وشمال الصعيد العظمي تتراوح بين 19 و20 درجة والصغري بين 8 و12 درجات.

حالة الطقس غدَا الثلاثاء 23-2-2021.. أمطار غزيرة ومتوسطة رعدية أحيانًا

حالة الطقس غدَا الثلاثاء 23-2-2021.. أمطار غزيرة ومتوسطة رعدية أحيانًا