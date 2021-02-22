شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر: موجة طقس غير مستقر تضرب البلاد.. وأمطار وثلوج على بعض المناطق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل موجة الطقس غير المستقرة المتوقعة خلال اليومين المقبلين.

وقالت شاكر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا أيمن، ببرنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد، صباح الاثنين: «درجات الحرارة ارتفعت تدريجيا الأيام الماضية لتتراوح ما بين 18 و19 درجة على القاهرة، مع استمرار انخفاضها خلال ساعات الليل لتصل إلى 7 درجات وهو ما يزيد الإحساس بالبرودة»، مشيرة إلى أنه من المتوقع تعرض غرب البلاد لحالة من عدم الاستقرار تتمثل في أمطار على السلوم ومطروح، وتمتد إلى الإسكندرية.

وتابعت: «الأمطار التي تضرب غرب البلاد والسواحل الشمالية تتراوح حدتها بين متوسطة وغزيرة ورعدية على بعض المناطق، ومع دخول الليل تصل الأمطار إلى شمال البلاد والدلتا لتتراوح حدتها من خفيفة إلى متوسطة».

وأكملت: «حالة من عدم الاستقرار تضرب معظم أنحاء الجمهورية ابتداء من غد الثلاثاء لتتعرض السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري ومدن القناة وشمال ووسط سيناء والقاهرة وبعض مناطق شمال الصعيد لأمطار تتراوح حدتها من متوسطة إلى غزيرة، بينما تكون رعدية ومصحوبة بكرات الثلج على بعض المناطق»، متوقعة سقوط كرات ثلج على بعض المدن الجديدة بالقاهرة.

وتابعت: «تشهد البلاد انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة يوم الثلاثاء لتصل إلى 17 درجة على القاهرة، مع نشاط للرياح لكن بصورة أقل من الأسبوع الماضي لتتراوح سرعتها ما بين 40 و50 كيلو مترا/ الساعة»، متوقعة أن تكون كميات مياه الأمطار أكثر غزارة من الأيام الماضية.