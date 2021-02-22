شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة سفاجا تتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقدت هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، لمتابعة انتظام سير العمل، وضمان حصول المواطنين على الخدمات، وذلك في إطار جهود المدينة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكدت رئيس المدينة أهمية المراكز التكنولوجية في تحقيق عدد من الأهداف المهمة، وعلى رأسها تحسين مستوى الخدمات التي يحصل عليها المواطن من المحليات، والتوافق مع توجه الدولة للتحول الرقمي، وتبسيط الخدمات وتقليل زمن أدائها وميكنة آلية الحصول عليها.

استمعت المغربى إلى شرح من الأستاذة ضي على، مديرة المركز، حول الخدمات التي يقدمها المركز التكنولوجي والتي تهدف إلى دعم وتبسيط الخدمات الحكومية وتقليل تكلفة الخدمات والإجراءات الحكومية وتسهيل استخدام تكنولوجيا المعلومات في الخدمات الحكومية وضمان سرعة وشفافية وكفاءة العمل والتواصل مع المواطنين على مدار الساعة.