شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تعاود رفع درجة الاستعداد لمواجهة المنخفض الجوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عاودت محافظة شمال سيناء رفع درجة الاستعداد لمواجهة المنخفض الجوي الذي تتعرض له البلاد، وحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية خلال الفترة المقبلة.

وقرر اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء رفع درجة الاستعداد بكافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها لمواجهة الظروف الجوية.. مؤكدًا أنه تم رفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات في مجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة في مواجهة الظروف الجوية.

وأصدر المحافظ توجيهاته باستعداد كافة المرافق الخدمية لأي تطورات قد تطرأ بسبب الظروف الجوية ومتابعة الموقف لحظة بلحظة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، وإبلاغ غرفة عمليات المحافظة بأي مواقف طارئة.

من جانبه، أعلن العميد أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، عن استمرار غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة في متابعة الظروف الجوية بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بمجالس المدن والمديريات والإدارات المركزية المعنية.