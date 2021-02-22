شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور الشمس .. فرقة عالمية تستعد لعزف خاص أمام معابد أبي سمبل ..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد الفرقة الموسيقية الدنماركية الشهيرة Who Made Who، لإقامة عرض موسيقى بدون جمهور من أمام معبد أبي سمبل، مساء اليوم، على هامش ظاهرة تعامد الشمس، وذلك تحت رعاية وزارة السياحة والآثار، تزامنًا مع الاحتفال بظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى بمعبده بأبي سمبل.

وأكد الدكتور عبد المنعم سعيد، مدير عام آثار أسوان والنوبة، أن هذا العرض الموسيقى من المقرر بثه مباشرة للعالم أجمع من خلال القنوات الرقمية للشركة العالمية المنظمة والمتخصصة فى هذه النوعية من العروض والفعاليات على مستوى العالم، وذلك عبر حساباتها على المنصات الرقمية المختلفة.

وأشار إلى أن العرض الموسيقى سوف يتم بثه من خلال أكبر منصة بث مباشر للموسيقى فى العالم حيث يتجاوز عدد مشاهديها أكثر من 20 مليون مشاهد لكل بث، مؤكدا على أنه سيتم إقامة هذا العرض الموسيقى مع تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المُتبعة فى المتاحف والمواقع الأثرية.

وأضاف أن إقامة هذا العرض الفنى الموسيقى من أمام معبد أبو سمبل تأتى فى إطار خطة الهيئة لجذب كافة الفعاليات المتميزة التى من شأنها أن تساهم فى الترويج للمقاصد السياحية المصرية المختلفة والمتنوعة، خاصه فى ظل تزامن هذا العرض الموسيقى مع الاحتفال بتعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني.

وأوضح أنه فى اطار ادراك الهيئة للمتغيرات التى فرضتها الظروف الحالية فى ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، والتى جعلت شرائح كبيرة من السائحين والراغبين فى الاستمتاع بمشاهدة المحتوى الترفيهى والثقافى تتجه نحو المنصات الرقمية بأشكالها المختلفة، فقد أخذت الهيئة على عاتقها تعزيز وإثراء المحتوى الرقمى للمقاصد والمقومات السياحية المصرية لتحوذ على أنظار ومتابعات شرائح كبيرة من المتابعين ومواكبة التغيرات الجارية، وذلك من خلال جذب هذا النوع من العروض ومثيلتها وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية المناسبة لها، بما يمكنها من النجاح واظهار صورة مصر السياحية والحضارية بالصورة اللائقة بمصر كبلد سياحى هام على خريطة السياحه الدولية.















