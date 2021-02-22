شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: ذروة موجة التقلبات غدا والبلاد تشهد أمطارأ غزيرة ورعدية وقطرات ثلج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الأجواء شديدة البرودة ليلا على كافة الأنحاء فى ظل الفرق الكبير فى درجات الحرارة العظمى والصغرى والذى يصل ل 10 درجات مئوية.

وأشار مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن اعتبارا من اليوم الإثنين تشهد البلاد حالة عدم استقرار بالأحوال الجوية تبدأ على السواحل الشمالية الغربية السلوم ومطروح والضبعة والإسكندرية ومناطق من شمال الدلتا ، حيث تتعرض لأمطار متوسطة لغزيرة تكون رعدية أحيانا وقد يصاحبها بعض قطرات البرد.

وأوضح شاهين أنه اعتبارا من غد الثلاثاء تمتد حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية لتشمل باقى المحافظات وتمتد للوجه البحرى والقاهرة وشمال ووسط سيناء وجنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر وشمال الصعيد، لافتا إلى وجود فرص أمطار متوسطة لغزيرة تكون رعدية أحيانا ويصاحبها حبات البرد على الوجه البحرى والقاهرة الكبرى وشمال ووسط سيناء.

وأشار شاهين ، إلى أن مدن خليج السويس وجوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر تشهد فرص أمطار متوسطة الشدة وتكون رعدية أحيانا، وأيضا محافظات شمال الصعيد من خفيفة لمتوسطة وتكون رعدية أحيانا .

وأوضح شاهين ، أن الانخفاض طفيف بدرجات الحرارة ، ونشاط الرياح أقل حدة من الأسبوع الماضى ، وارتفاع الأمواج من 3 ل 4 أمتار ، موضحا أن الحالة التى تشهدها البلاد حالة متوسطة من حيث عدم الاستقرار بالأحوال الجوية.

وكشف مدير التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من يوم الأربعاء تبدأ الأجواء تستقر حيث تقل كميات الأمطار وتنحسر على مناطق من جنوب سيناء وخليج السويس وسلاسل جبال البحر الأحمر وتكون من خفيفة لمتوسطة ، فيما تشهد باقى المحافظات استقرار واضح فى الأحوال الجوية، وتابع : طقس سيعود طبيعى ومشمس من يوم الأربعاء المقبل .

و يشهد الطقس اليوم الإثنين، طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى ، وطقس مائل للبرودة على السواحل الغربية، معتدل على السواحل الشرقية طقس دافئ على جنوب سيناء والرياح نشطة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس معتدل على شمال الصعيد ، وطقس دافئ على جنوب الصعيد .

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص أمطار خفيفة لمتوسطة على بعض المناطق من البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية على فترات متقطعة ، وأمطار متوسطة لغزيرة على مناطق من الإسكندرية ومطروح والسلوم على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة ، ونشاط رياح على جنوب سيناء .

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، شديد البرودة على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال الصعيد ، شديد البرودة على جنوب الصعيد .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 08 درجة، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 10 درجة، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجة، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 08 درجة، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 08 درجة، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 09 درجة.