شكرا لقرائتكم خبر عن الفريق أسامة ربيع: قناة السويس حققت زيادة فى العائد بالدولار بنسبة 4.5 % والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع الملاحة في قناة السويس سواء بالاتصال أو باللقاء، مضيفا: "الرئيس طمنا خلال لقاء أمس عن حركة الملاحة والتوقعات خلال عام 2021".

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس، في مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" مع أسماء مصطفى على شاشة "اكسترا نيوز"، أن القناة شهدت زيادة في أعداد السفن بنسبة 1.4 % والحمولات 0.04% والعائد بالدولار بنسبة 4.5 %، منوها بأن القناة حققت يوم 5 فبراير 2021 أعلى إيراد يومي منذ جائحة كورونا بمرور 74 سفينة وحمولة 4.4 مليون طن ، وهو ثاني أعلى معدل عبور يومي في تاريخ القناة حيث حققت إيرادات بقيمة 22.2 مليون دولار.

وأكد أن نجاح سياسة الإدارة خلال أزمة كورونا نتيجة دقة الدراسة، كاشفا عن أن 87 سفينة استفادت من السياسات التسويقية للقناة من ضمنها 23 سفينة تمر لأول مرة ، بإيرادات وصلت إلى 930 مليون دولار.