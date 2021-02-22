شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر الجدول الزمنى لتسكين طلاب جامعة القاهرة بالمدن الجامعية تبدأ 24 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر" الخليج 365" الجدول الزمنى لتسكين طلاب كليات جامعة القاهرة بالمدن الجامعية وذلك بالتزامن مع امتحانات الفصل الدراسى الأول واستئناف الدراسة بالفصل الدراسى الثانى المقرر لها 27 فبراير الجارى، حيث أعدت المدينة الجامعية بجامعة القاهرة جدولا لتسكين الطلاب بداية من 24 فبراير وذلك وفقا لجدول امتحانات الكليات.