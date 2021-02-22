شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم توفر مراجعة في اللغة الإنجليزية للصف الأول الثانوى مساء اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم توفير مراجعة لجميع طلاب الصف الأول الثانوي، تابعوا البث المباشر لمراجعة مادة اللغة الإنجليزية مساء اليوم الإثنين 7 مساءً، ويمكن كتابة الأسئلة في التعليقات للإجابة عليها أثناء البث.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول للصفوف الأول الثانوى، نقدم فى التقرير التالى تفاصيل وتوقيت الامتحانات.

ـ تبدأ الامتحانات إلكترونيا فى المدارس الثانوى.

ـ تعقد ورقيا للطلاب الذين لم يتسلموا التابلت.

ـ يؤدى الطلاب السبت 27 فبراير امتحان العربى والأحياء.

ـ يبدأ الامتحان العربى 9 صباحا حتى 10 ونصف لمدة 90 دقيقة.

ـ يبدأ اختبار الأحياء 11 ونصف لمدة 45 دقيقة.

ـ الإثنين 1 مارس اللغة الأجنبية الأولى والجغرافيا.

ـ مدة امتحان اللغة الأولى 75 دقيقة.

ـ مدة امتحان الجغرافيا 45 دقيقة.

ـ الأربعاء 3 مارس المقبل الرياضيات واللغة الثانية.

ـ زمن الإجابة عن امتحان الرياضيات 90 دقيقة.

ـ وقت الإجابة عن اللغة الثانية 45 دقيقة.

ـ السبت 6 مارس الفلسفة والمنطق والفيزياء.

ـ يتم الإجابة عن كل امتحان فى 45 دقيقة.

ـ 8 مارس آخر يوم فى الامتحانات تاريخ وكيمياء.

ـ لكل مادة مخصص لها وقت إجابة 45 دقيقة.

ـ على جميع الطلاب مراعاة زمن الإجابة لكل مادة.

ـ تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية فى اللجان.

ـ تعقد الامتحانات إلكترونيا بالمدارس بلجان مراقبة ومؤمنة.