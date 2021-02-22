أمطار غزيرة ورعد.. الأرصاد تعلن بدء حالة عدم الاستقرار الجوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن بدء حالة عدم الاستقرار الجوي، لوجود منخفض جوي بالقرب من سواحل مطروح والسلوم.

وأشار خبراء بالهيئة أن هذا المنخفض يعمل على تكون السحب الممطرة وتكون متوسطة إلى غزيرة الشدة يصاحبها البرق والرعد أحيانا ويتساقط معها كرات البرد ثم يتحرك المنخفض الجوي إلى الإسكندرية بعد ظهر اليوم.

وأوضحوا أن غدًا الثلاثاء توجد فرص أمطار على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، والطقس سيكون معتدلا على القاهرة والوجه البحري، مائلا للبرودة على السواحل الشمالية ودافئا إلى معتدل على المناطق الجنوبية نهارا، شديد البرودة ليلا على أغلب المناطق.

وتابع الخبراء: "تتواصل فرص سقوط الأمطار حتى نهاية الأسبوع على السواحل الشمالية فقط، كما تنشط الرياح على أغلب المناطق وتكون معتدلة".

وتسجل درجات الحرارة تتراوح على القاهرة بين 18 و20 درجة نهارا و8 إلى 9 درجات ليلا، و19 - 11 على السواحل الشمالية، بينما تسجل المناطق الجنوبية بين 20 حتى 23 درجة نهارا، و8 حتى 15 درجة ليلا.​