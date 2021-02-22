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تعرف على التأخيرات المتوقعة لحركة القطارات اليوم الاثنين

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أعلنت هيئة السكة الحديد، عن بعض التأخيرات المتوقعة اليوم الاثنين، نظرًا لما تنجزه الهيئة هذه الأيام من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

أولًا: خط القاهرة / الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٠ دقيقة

ثانيًا: خط القاهرة / السد العالي

متوسط تأخيرات القطارات كالآتي:

- القاهرة / أسيوط مدة ٤٠ دقيقة

- أسيوط / أسوان مدة ٢٠ دقيقة

ثالثًا: خط بنها / بورسعيد

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٣٥ دقيقة

رابعًا: خط طنطا / المنصورة / دمياط

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٢٥ دقيقة: خط

خامسا: خط قليوب / شبين القناطر/ الزقايق / المنصورة

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٣٥ دقيقة

وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بأسباب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات وأهابت الهيئة بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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