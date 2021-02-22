تصل لـ35%.. "التموين": تخفيضات كبيرة على 15 سلعة في معارض "أهلا رمضان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قال الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إن معارض أهلا رمضان سوف تنتشر بالمحافظات هذا العام كالعام الماضي بتخفيضات كبيرة تصل إلى 35 % مشيرًا إلى دخول 15 سلعة حيز التخفيض في معارض "أهلا رمضان" هذا العام كالأرز والزيت والسكر والدقيق والسمنة والصلصة والشاي والفول والعدس واللحوم الحمراء والبيضاء المجمدة وقمر الدين والمكرونة بوزن وسعر ثابت في كل السلاسل والسوبر ماركت التي سوف تدخل المعرض هذا العام.

وأكد المصيلحي، وجود تنسيق كامل مع المحافظين لاختيار الأماكن التي سوف تنشأ بها تلك المعارض طبقًا لاحتياجات سكان كل محافظة بالتنسيق مع الغرف التجارية بالمحافظات.

وخلال اجتماعه مع رؤساء 15 سلسلة تجارية طالب الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية رؤساء السلاسل التجارية بوجود ركن في كل سلسلة تجارية وسوبر ماركت تحت اسم "أهلا رمضان" يشمل كل السلع الأساسية واحتياجات المواطنين من السلع الرمضانية إضافة إلى تجهيز شنط رمضان كالعام الماضي بأسعار متفاوتة تبدأ من 75 جنيه و100 جنيه و150 جنيه تشمل كل السلع المتفق عليها سابقًا.

وأشار المصيلحي، إلى أن المجمعات الاستهلاكية التي يصل عددها إلى 1350 مجمع سوف تشارك بمعارض أهلا رمضان بتخفيضات تصل إلى 25% بسلع ذات جودة عالية أيضا.

وأضاف أن الوزارة سوف تقوم بعمل كوبونات للقادرين بفئات مالية مختلفة طبقا لقدرة المتبرعين بها للمواطنين لصرفها من المجمعات الاستهلاكية كالعام السابق مؤكدًا أنه سيسمح بدخول منافذ جمعيتي في معارض أهلا رمضان بناء على طلب صاحب المنفذ.​