شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة للمرور على المنطقة الصناعية في القصير بالبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء عادل نصر، رئيس مدينة القصير بالبحر الاحمر، بالاستمرار في أعمال مراجعة التراخيص الصادرة وحصر الاشغالات، مشددا على تكثيف الحملات التفتيشية وتنفيذ قوانين الدولة.

وقامت اللجنة المشكلة من الوحدة المحلية، بالمرور على الكافيهات بمنطقة جنوب المكثف والورش والمخازن بالمنطقة الصناعية، وأسفرت نتائج اللجنة عن ضبط ٦ ورش بدون رخصة نشاط وعدد ٦ إشغالات وسحب رخصة لعدم التجديد.