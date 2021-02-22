شكرا لقرائتكم خبر عن البحر الأحمر ترفع درجة الاستعداد تحسبًا لسقوط الأمطار الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مركز عمليات السيول بديوان عام محافظة البحر الأحمر في بيان له اليوم الاثنين بناء على الاشارة الواردة من مركز المعلومات برئاسة مجلس الوزراء بتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية واحتمال سقوط أمطار غدا الثلاثاء.

وكلف اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر كافة الجهات المختلفة برفع درجة الإستعداد واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة والالتزام بالتعليمات المستديمة في هذا الشأن تحسبا لسوء الأحوال الجوية المتوقعة.