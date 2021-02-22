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أسعار الذهب اليوم في مصر

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر مقارنة بأمس الأحد، فقد استعرض برنامج «8 الصبح»، عبر شاشة دي أم سي، أسعار الذهب اليوم في مصر.

وجاءت أسعار الذهب اليوم في مصر:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 894 جنيها للجرام.

سجل سعر جرام الذهب 21 الأكثر شيوعا 782 جنيها.

في حين وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 670 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 6256 جنيها.

سجل سعر كيلو الذهب 893،714 جنيه.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    177,543

  • تعافي

    137,294

  • وفيات

    10,298

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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