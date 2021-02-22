استقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر مقارنة بأمس الأحد، فقد استعرض برنامج «8 الصبح»، عبر شاشة دي أم سي، أسعار الذهب اليوم في مصر.

محمد يوسف

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