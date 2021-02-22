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الطماطم بـ1.75 جنيه والفاصوليا بـ10.. أسعار الخضراوات اليوم في مصر

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فاطمة محمد 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرض برنامج «8 الصبح» المذاع على قناة «دي إم سى» أسعار الخضروات اليوم الاثنين 22-2- 2021.

وجاءت أسعار الخضروات اليوم في مصر:

الطماطم 1.75 جنيه

البصل 7 جنيهات

البطاطس 4 جنيهات

الفاصوليا 10 جنيها

الباذنجان البلدي ما بين 1.50 و3.50 جنيه

البنجر 4 جنيهات

الخيار البلدي 1.50 إلى 3.50 جنيهات

الملوخية 6 إلى 9 جنيهات

عر كيلو الليمون البلدي من 5 إلى 16 جنيه

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    177,543

  • تعافي

    137,294

  • وفيات

    10,298

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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