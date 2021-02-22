شكرا لقرائتكم خبر عن الطماطم بـ1.75 جنيه والفاصوليا بـ10.. أسعار الخضراوات اليوم في مصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استعرض برنامج «8 الصبح» المذاع على قناة «دي إم سى» أسعار الخضروات اليوم الاثنين 22-2- 2021.
وجاءت أسعار الخضروات اليوم في مصر:
الطماطم 1.75 جنيه
البصل 7 جنيهات
البطاطس 4 جنيهات
الفاصوليا 10 جنيها
الباذنجان البلدي ما بين 1.50 و3.50 جنيه
البنجر 4 جنيهات
الخيار البلدي 1.50 إلى 3.50 جنيهات
الملوخية 6 إلى 9 جنيهات
عر كيلو الليمون البلدي من 5 إلى 16 جنيه
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الوضع في مصر
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اصابات
177,543
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تعافي
137,294
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وفيات
10,298