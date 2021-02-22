شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تتسلم شحنة جديدة من لقاح سينوفارم الصيني اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تصل مساء اليوم، شحنة لقاح سينوفارم الصيني، بعدما اعتمدته وزارة الصحة المصرية لمواجهة فيروس كورونا.

وتبلغ فاعلية لقاح سينوفارم الصيني أكثر من 79 %، وفق الشركة، ووصلت أول شحنة من لقاح سينوفارم الصيني مصر في ديسمبر وتشمل 50 ألف جرعة.

وكانت وزارة الصحة المصرية أعلنت أن الأولوية في التطعيم سوف تكون للفرق الطبية ثم للمواطنين الذين يعانون من أمراض مزمنة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، خروج 543 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 137837 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 608 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 55 حالة جديدة.